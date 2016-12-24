Золотой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны из Краснослободска Александра Александровна Зарубина

3 ноября свой столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Александра Александровна Зарубина. Она единственная из ныне живущих женщин Краснослободского района – участница войны. С впечатляющей датой ветерана из Мордовии поздравил Президент России Владимир Путин.

Письмо от главы государства имениннице зачитал глава района Алексей Буйнов. Накануне пришла и поздравительная телеграмма от Артёма Здунова, подарок от руководителя региона также пришелся кстати - новый телевизор. И, конечно – букет цветов. Сегодня Глава Мордовии лично позвонил Александре Александровне, поздравил, договорились встретиться, пообщаться.

«Примите самые искренние поздравления со 100-летием! Ваш многолетний жизненный путь - это свидетельство преданного служения народу, стремление творить добрые дела на благо Родины. Вы очень нужны нам как пример стойкости, мужества и служения людям! Вам довелось стать свидетелем и участником самых ярких и драматических событий в истории России. Вы принадлежите к тому стойкому и мужественному поколению победителей, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления», - все эти слова были адресованы Александре Александровне.

На своем веку она повидала многое. После окончания медицинского училища в 1943 году была призвана на фронт и закончила войну со своим 243-м отрядом медсанбата в Чехословакии в 1945 году. По ее словам, в тот день кругом цвели сады. А сердце хотело выпрыгнуть из груди при мысли о скором возвращении домой!

О фронтовой юности все последующие годы ей напоминала и еще одна старая фотография, на которой Александра Александровна вместе с двумя другими санинструкторами своего медсанбата, который следовал с воинской частью по дорогам Великой Отечественной войны. Девушки-санинструкторы – с полной боевой выкладкой: в солдатской шинели, стальной каске, кирзовых сапогах и винтовкой на плече. На их хрупких плечах санитарная сумка. Она не считала, скольких раненых бойцов вынесла с поля боя и доставила до медсанбата. Тащила их не на носилках, а на себе, волоком, рискуя каждую секунду и сама получить пулю.

И дома не изменила Александра Александровна своему призванию. До самой пенсии работала медсестрой в Краснослободской больнице и за свой мирный труд заслужила премного благодарностей от земляков. Навещая ее дома, краснослободчане всякий раз отмечали, насколько она светлой души человек. Всегда улыбчивая и приветливая, радостная.

«Вы заслужили почет и уважение всех поколений краснослободчан, не забывающих о вашем ратном подвиге, личном вкладе в Великую Победу и многолетнем труде на благо людей, - так земляки с сердечной благодарностью поздравляли Александру Александровну с юбилеем. - Здоровья Вам! Горячо желаем обязательно встретить предстоящий День Великой Победы!»