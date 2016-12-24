В Саранске «гонщик» на «Форде» устроил ДТП «с переворотом»

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Госавтоинспекция республики в своем сообщении прояснила ситуцию с виновником «зрелищного» ДТП, случившегося в Саранске днем 23 августа.
Около 15.00 на улице Косарева 38-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при неумелом обгоне совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112» под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «двенадцатой» с различными травмами доставлялся в Республиканскую клиническую больницу №4, где ему оказали помощь и отпустили домой с назначенным курсом лечения.
В отношении «гонщика» на «Форде» составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за езду без полиса ОСАГО.
Пострадавший водитель «ВАЗ-2112» был трезвым, но тоже управлял авто без полиса ОСАГО.
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