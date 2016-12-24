В Большеберезниковской детской школе искусств обновится оборудование и музыкальные инструменты

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Мордовии продолжается оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Так, в Большеберезниковской детской школе искусств продолжается обновление материально-технической базы, музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, что позволит повысить уровень организации рабочего процесса. На эти цели направлено 5 миллионов 566 тысяч рублей.

Отметим, детская школа искусств была открыта в 1960 году, а с 2010 года она располагается в двухэтажном здании на улице Ленина в Больших Березниках.

В школе обучается 177 человек, из которых 163 ученика – по предпрофессиональным программам. Здесь открыто отделение живописи, народных инструментов и фортепиано.

Все работы планируется завершить в августе текущего года, чтобы 1 сентября в школе возобновился учебный процесс с новыми инструментами и оборудованием.