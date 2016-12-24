В Саранске завершено строительство детского сада на улице Кирова

Наш город

Дошкольное учреждение на 250 мест возводилось в рамках национального проекта «Демография». Открытия нового детского сада с нетерпением ждали жители близлежащих многоэтажных домов, большую часть которых составляют семьи с маленькими детьми.

В дошкольном учреждении предусмотрено размещение 12 возрастных групп, в том числе 4 ясельные группы, по 2 – младшие, средние, старшие и подготовительные.

В здании есть плавательный бассейн, пищевой и медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, изостудия, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда.

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