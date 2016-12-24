В Мордовии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 449 возгораний сухой травы

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По информации МЧС по РМ, с начала весенне-летнего пожароопасного сезона на территории Мордовии зарегистрировано 449 возгораний сухой травы на общей площади более 400 га и 12 лесных пожаров. Почти все они произошли по вине человека.
В одних случаях сухостой на полях жгут умышленно для сельскохозяйственных целей. Иногда же причиной таких пожаров становится нарушение правил безопасности: к примеру, забытый костер или брошенная в траву непотушенная сигарета.
С апреля в республике возбуждено 96 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе 30 из них по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (штраф для граждан - от десяти до двадцати тысяч рублей).
В условиях особыого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках близ лесных массивов и рядом с землями сельскохозназначения.
Суммы штрафов для нарушителей требований пожарной безопасности в этом году существенно увеличились. В зависимости от последствий, виновников может настигнуть и уголовная ответственность.
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