27 августа в Саранске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино-2022»

27 августа, в День российского кино, по всей стране пройдет ежегодная акция «Ночь кино» и IX Фестиваль Уличного Кино. Основной площадкой в Саранске станет кинотеатр «Россия». Помимо него в акции примут участие еще 25 кинотеатров из муниципальных районов республики.

В 18:00 на крыльце кинотеатра «Россия» состоится праздничное открытие акции – здесь буде представлена концертная программа «Звучала музыка с экрана» с участием джазового оркестры «Биг-бенд «Саранск», саранского клуба авторской песни «Нейтральная полоса», танцевально-спортивного клуба 5Step, Марии Баркиной, Антона Карпова.

В рамках седьмой ежегодной акции «Ночь кино» в зале кинотеатра «Россия» пройдут бесплатные показы российских фильмов, вышедших на экраны в 2021–2022 годах:

«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко) (6+): 16:00

«Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров) (6+): 19:00

«Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) (12+): 22:00

Летом 2022 года в 1000 городах России проходит IX Фестиваль уличного кино – самый масштабный смотр фильмов под открытым небом. Эксперты Фестиваля обработали более 1000 заявок и выбрали из них 70 лучших. В рамках Фестиваля уличного кино в 20:00 в фойе кинотеатра начнется показ внеконкурсной программы «Лучшее прошлых лет».

Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».