Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики республики. Обсуждалась текущая ситуация в различных отраслях, в том числе речь шла о мерах поддержки бизнеса и загрузке мощностей республиканских предприятий.



По данным Минэкономики Мордовии, растет количество получателей льготных микрозаймов по сниженным процентным ставкам через Фонд поддержки предпринимательства. Кроме того, как сообщил врио министра Иван Горин, через два месяца, с внесением изменений в индивидуальную программу социально-экономического развития республики, ожидается докапитализация на 420 млн. рублей Фонда развития промышленности РМ, а также докапитализация Фонда малого и среднего предпринимательства республики. Это позволит оказать дополнительные меры поддержки бизнесу.



В сфере промышленности на особом контроле находятся системообразующие предприятия, где идет снижение загрузки производственных мощностей. Это «Мордоввторсырье», «Оптиковолоконные системы», завод ЖБК-1 и ряд других. Глава республики обратил внимание профильных министерств на необходимость отработки всех возможных направлений поддержки для них. В том числе это предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, гранты на возмещение уплаченных процентов по коммерческим кредитам, субсидии на организацию временных работ, переобучение работников, находящихся под риском увольнения.



«С предприятиями, которые снижают загрузку мощностей, необходимо работать максимально плотно!» - подчеркнул Артём Здунов.



Также на заседании антикризисного штаба обсудили подготовку предприятий жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.