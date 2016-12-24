Председатель Следственного комитета России вступился за детей-диабетиков

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. На приеме руководитель СК выслушал заявителей из Новосибирской, Костромской и Нижегородской областей. Все обратившиеся являются родителями детей, имеющих диагноз «сахарный диабет», которые не в полной мере получают положенные по закону медицинские изделия и препараты.
Так, детям заявителей из Новосибирской области, страдающим диабетом 1 типа (инсулинозависимым), несвоевременно и не в полном объеме выдаются сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и другие изделия. Лекарства также предоставляются не в полном объеме, даже несмотря на наличие у ряда заявителей решения суда. Гражданам предлагаются аналоги других производителей, которые не являются взаимозаменяемыми. Александр Бастрыкин заслушал доклад и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипова. Он отчитался о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), отметив, что в настоящее время следственным путем проверяются версии о хищении и ненадлежащем освоении бюджетных средств должностными лицами органов здравоохранения. На сегодняшний день вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы на предмет допустимости замены медицинских препаратов аналогами.
С такими же проблемами столкнулись заявители из Костромской области. Несмотря на решение суда, должностными лицами регионального департамента здравоохранения пациентам не в полном объеме выдаются необходимые лекарства и расходные материалы для инсулиновых помп. Полностью отсутствует обеспеченность системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Родители вынуждены приобретать все за свой счет. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Костромской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Руководитель СУ СК России по Костромской области Левченко доложил о ходе расследования данного уголовного дела. В рамках предварительного следствия планируется провести комплексный анализ деятельности в сфере государственных закупок региона, а также работы органов здравоохранения.
В ходе мероприятия от представителя Костромского отделения общественной организации поступило предложение об организации сотрудничества Следственного комитета России со Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), которое будет способствовать оперативному выявлению и эффективному разрешению проблем в сфере обеспечения лекарственными препаратами. Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать взаимодействие с данной организацией и представить предложения о возможном партнерстве.
Дети граждан, обратившихся на прием из Нижегородской области, также страдают сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым). Однако, по мнению заявителей, должностные лица министерства здравоохранения Нижегородской области, как и в предыдущих случаях, систематически нарушают их права. Руководитель СУ СК России по Нижегородской области Ахметшин доложил о принятых мерах и запланированных мероприятиях, направленных на установление причин и условий, повлекших нарушение прав граждан и привлечение причастных лиц к установленной законом ответственности.
На приеме гражданами также была озвучена проблема, связанная с обеспечением инсулинозависимых детей медицинскими изделиями и расходными материалами по достижении ими 18 лет. Заявители отмечают, что дети в таком возрасте, как правило, являются учащимися, которые не имеют какого-либо дохода, в связи с чем данные расходы ложатся на плечи родителей. Кроме того, существует потребность в нормативно-правовом регулировании процедуры перевода лица с таким диагнозом из детской поликлиники в медицинское учреждение для пациентов, уже достигших совершеннолетия. На сегодняшний день данная процедура является длительной и трудоемкой, создавая риски возникновения перерывов в медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении.
Заслушав доклады подчиненных, Председатель Следственного комитета России отметил, что озвученные заявителями проблемы носят системный характер, неверное определение стратегии и тактики обеспечения медицинскими изделиями и лекарственными препаратами повсеместно создает проблемы, связанные с риском для жизни и здоровья граждан. В целях организации всестороннего расследования руководителям следственных управлений дано указание о создании следственно-оперативных групп. Глава ведомства также подчеркнул, что в рамках предварительного следствия необходимо проводить анализ полученных материалов на предмет аффилированности лиц в сфере здравоохранения и фармацевтики, медицинского и финансового обеспечения. Кроме того, Александр Бастрыкин указал на недопустимость проведения экспертных исследований в учреждениях, привлекающих в качестве специалистов представителей региональной системы здравоохранения.
В завершение личного приема Александр Бастрыкин назначил проведение служебных проверок, дал ряд конкретных указаний. В частности, глава ведомства поручил подготовить соответствующие письма в адрес Правительства РФ, профильных министерств, а также глав регионов, жители которых обратились на прием.
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