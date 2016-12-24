В Мордовии за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 58%

Поддержка Президента
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Глава Мордовии Артём Здунов 17 августа провел очередное заседание оперштаба по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Было отмечено, что ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. За последние сутки зарегистрировано 90 случаев заражения, за неделю заболеваемость выросла на 58%.
По данным Минздрава республики, продолжается рост вызовов врачей на дом, отмечается всплеск госпитализаций. В лечебных учреждениях уже открывают дополнительные ковидные койки. Все это, как подчеркнул министр Олег Маркин, создает серьезную нагрузку на медицинских работников.
Глава республики отметил: для подготовки к новой волне заболеваемости, по мнению экспертов, есть еще один месяц. За это время важно в максимально полном объеме провести вакцинацию и ревакцинацию.
За последние две недели эта работа активизировалась, но коллективный иммунитет еще продолжает снижаться. Это значит, что темпы вакцинации необходимо наращивать. Также уже началась иммунизация от гриппа - в республике привито более 23 тысяч человек.
Поделиться в соц. сетях:
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии