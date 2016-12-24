В Мордовии за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 58%

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 августа провел очередное заседание оперштаба по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Было отмечено, что ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. За последние сутки зарегистрировано 90 случаев заражения, за неделю заболеваемость выросла на 58%. 

По данным Минздрава республики, продолжается рост вызовов врачей на дом, отмечается всплеск госпитализаций. В лечебных учреждениях уже открывают дополнительные ковидные койки. Все это, как подчеркнул министр Олег Маркин, создает серьезную нагрузку на медицинских работников.

Глава республики отметил: для подготовки к новой волне заболеваемости, по мнению экспертов, есть еще один месяц. За это время важно в максимально полном объеме провести вакцинацию и ревакцинацию.

За последние две недели эта работа активизировалась, но коллективный иммунитет еще продолжает снижаться. Это значит, что темпы вакцинации необходимо наращивать. Также уже началась иммунизация от гриппа - в республике привито более 23 тысяч человек.

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