Семья из Мордовии вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2022»

Социум

Иван и Ольга Якомаскины из села Старое Шайгово стали лауреатами конкурса в номинации «Семья-хранитель традиций». Об этом сообщает Министерство социальной защиты РМ.

Традиции семьи Якомаскиных имеют многолетнюю историю – Иван Степанович и Ольга Васильевна женаты уже 44 года. В семье четверо детей и двое внуков, при этом, трое из дочерей Якомаскиных – приемные. Ольга Васильевна сама выросла без родителей и хотела поддержать детей в похожей жизненной ситуации. Так в семье появились три приемные девочки – Анна и сестры Мария и Нина.

Глава семьи Иван Степанович по профессии строитель, он построил для своей семьи двухэтажный дом в родном селе. В семье, как и у многих сельчан, большое подсобное хозяйство. Кроме того, Ольга Васильевна создает мордовские национальные костюмы и украшения: петькс, цифкс, крганят, конявкс, и известные на всю Россию куклы-мордовочки. Этому искусству ее еще в детстве научила бабушка.

Изготовление национального костюма стало семейным хобби Якомаскиных. Старшая дочь Марина работает воспитателем в детском саду и неоднократно становилась лауреатом Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, но она также увлечена  освоением старинного ремесла. Внуки тоже заинтересовались народным творчеством и уже плетут украшения из бисера.

«Мы стараемся сохранить в семье традиции и ценности, пришедшие от предков, – рассказывает Ольга Васильевна. – Ведь мало того - родить ребенка, надо передать ему знания о прародителях, вырастить достойных продолжателей рода. Именно так дети растут крепкими духом - чувствуя защиту рода и предков».

В финал конкурса «Семья года» вышли 353 семьи со всей России, а победителями стали 85 участников по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».

Осенью победители примут участие в семейном фестивале. А награждение состоится 27 ноября – в День матери.

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