13 смелых: Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов 12 августа встретился с победителями конкурсного отбора в состав Молодежного правительства Республики Мордовия.

Конкурс по формированию Молодежного правительства состоялся с 15 апреля по 17 мая этого года, он проходил в два этапа. На заочный этап конкурса участники представили письменные работы и видеоролики. Второй этап был очным и прошел в виде собеседования. Конкурсная комиссия была сформирована из представителей исполнительных органов государственной власти РМ.

По итогам двух этапов из 39 человек, допущенных к участию в конкурсе, победителями стали 13 человек. Из них и будет сформирован состав Молодежного правительства республики.

Глава Мордовии, приветствуя победителей, подчеркнул, что перед министрами Молодежного правительства будут ставиться серьезные задачи. «Они потребуют большой вовлеченности в деятельность тех органов исполнительной власти, с которыми будет выстраиваться совместная работа, - отметил Артём Здунов. - Молодежные министры должны стать полноценными дублерами членов Правительства республики, представителями профильных министерств в молодежной среде».

Руководитель Мордовии поручил рассмотреть вопрос об оформлении молодежных министров помощниками на общественных началах руководителей профильных органов исполнительной власти республики.

Поле деятельности молодежных министров будет широким: это и взаимодействие с уже существующими общественными институтами, и проектная деятельность, и контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм.

Главе Мордовии представили соискателей на должности отраслевых молодежных министерств, они рассказали о планах работы по своим направлениям. Кроме того, на встрече обсудили вопросы взаимодействия Молодежного правительства с молодежным крылом Общероссийского народного фронта и экспертным клубом «Моя Мордовия».

Артём Здунов пожелал молодым коллегам успешной работы и реализации самых смелых и общественно значимых идей. 

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