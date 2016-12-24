Глава Мордовии Артём Здунов 11 августа встретился с участниками полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» Приволжского федерального округа.

Напомним, «Большая перемена» - самый массовый проект для детей и подростков в России. В 2022 году к нему присоединились почти 4 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона учеников 8-10 классов. На полуфинал в Саранске, который продлится до конца этой недели, собрались представители всех 14 регионов ПФО.

Участникам полуфинала предстоит проявить навыки, которые пригодятся им в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения, проявлять творческое мышление и организаторские способности. Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям. Для подростков проводят мастер-классы и встречи с известными людьми.

Встреча с Главой Мордовии состоялась на площадке «Точка кипения» в МГУ имени Н.П. Огарева. Приветствуя участников полуфинала, Артём Здунов рассказал, что считает особенно важным сейчас для страны и для молодежи. Руководитель республики отметил высокую значимость развития технологического суверенитета России в современных условиях, но при этом подчеркнул, что его не может быть без кадрового суверенитета. Как выбрать верное направление в профессии, как стать востребованным специалистом - молодые люди во все времена задают себе эти вопросы, ищут себя, стремятся найти применение своим талантам и способностям.

«Но результатов можно достичь, только работая в команде, я в этом убежден, - подчеркнул Глава республики. - Дружеские связи, которые вы приобретаете здесь, очень важны. Через 10-20 лет (а они пролетят очень быстро, поверьте) вы будете определять политику в стране».

Также Артём Здунов отметил роль наставников в профессиональной реализации молодых людей. Своими главными наставниками руководитель республики назвал президента Татарстана Рустама Минниханова и руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева, с которым работал в Правительстве Дагестана.

«Конечно, наставников у меня было гораздо больше, я их не назвал, но помню их всех, в том числе своих школьных учителей, - сказал Глава Мордовии. - Я очень горжусь своими наставниками!»

Артём Здунов ответил на многочисленные вопросы от детей - в первую очередь они касались выбора профессии. Глава Мордовии отметил отрасли производства в республике, которые динамично развиваются и требуют высококлассных специалистов: это фармацевтика, волоконная оптика и приборостроение, кабельная промышленность, вагоностроение, переработка сельхозпродукции.

«Чтобы состояться как специалисты, нужно ехать туда, где развиваются эти отрасли - как правило, это не Москва, а разные регионы страны», - сказал руководитель республики.

Участники полуфинала также пообщались с ректором МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрием Глушко.