Центр «Мой бизнес» приглашает на обучение молодых предпринимателей Мордовии

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» Республики Мордовия при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ с 30 августа по 20 сентября проведет программу «Бизнес-акселерация. Продвинутый курс для будущих молодых предпринимателей». Ее участниками могут стать физические лица от 18 до 25 лет, желающие начать свой бизнес и получить грант от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей от государства на его реализацию.

Среди участников программы 20-летняя предпринимательница Елизавета Могина, планирующая открыть массажный салон в Саранске. Она взяла льготный заем на сумму 4 млн рублей под 1% на 2 года, воспользовавшись услугами Центра «Мой бизнес». Средства пошли на ремонт помещения и закупку оборудования.

«Мою идею подержали родители, выступив поручителями по займу. Рассчитали бизнес-план, надеюсь, что в сутки посещаемость составит не менее 20-24 человек. Салон будет оснащен уникальным оборудованием, которое мы долго выбирали, проведя мониторинг рынка услуг. На данный момент в Мордовии такого оснащения точно нет», - рассказала Елизавета Могина.

Кроме того, молодая предпринимательница прошла курс профессиональной переподготовки, и планирует приступить к работе на новом оборудовании. Салон должен открыться в сентябре этого года. В нем появится 5 рабочих мест, а по прогнозу Елизаветы Могиной, со временем их количество увеличится до 9.

Отметим, что Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в получении государственной помощи. На нее могут рассчитывать начинающие предприниматели, все, кто планирует открыть свое дело, а также граждане, которые хотят развивать свой бизнес. Только за прошлую неделю специалисты Центра провели 38 консультаций и выдали 9 займов на сумму 21,4 млн рублей, а также провели семинар для участников закупок и всех предпринимателей, желающих в них участвовать.