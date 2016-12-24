Глава Мордовии провел совещание по вопросам развития ТОСЭР «Рузаевка»

Глава Мордовии Артём Здунов 8 августа провел совещание по вопросам развития территории социально-экономического развития «Рузаевка». В совещании приняли участие члены кабинета министров, представители Корпорации развития РМ и администрации Рузаевского района.

Глава республики подчеркнул, что ТОСЭР «Рузаевка» должна находиться на пристальном контроле Министерства экономики, торговли и предпринимательства региона. Сейчас в реестре ТОСЭР 22 организации-резидента. Основные направления их деятельности – машиностроение, производство строительных материалов, металлообработка, химическая промышленность, пищевая промышленность, стекольное производство, деревообработка, сельское хозяйство. С 2017 года компаниями-резидентами создано 1033 рабочих места, объем инвестиций составил около 2 млрд. рублей.

Глава Мордовии отметил значимость работы по привлечению новых инвесторов в ТОСЭР. Это задача и для Минэкономики, и для Корпорации развития РМ. Как сообщил врио министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин, основные направления работы с ТОСЭР направлены на создание единого цифрового окна, выстраивание цепочки параллельного импорта, развитие экспортной составляющей, развитие кооперационных связей резидентов ТОСЭР.

Глава Рузаевского района Александр Юткин доложил, что работа по подготовке земельных участков для предоставления их резидентам ведется на постоянной основе. В настоящее время с потенциальными инвесторами прорабатываются вопросы создания на территории ТОСЭР двух новых производств – завода по выпуску кирпича и предприятия по производству спортивного питания.