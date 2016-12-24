Глава Мордовии: «Темников ждал открытия этого парка»

6 августа Темников отметил День города. Поздравить темниковцев приехали Глава Мордовии Артём Здунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, гости из других регионов.



К празднованию Дня города приурочили открытие после благоустройства парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Проект был реализован за счет средств гранта, полученного из федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Стоимость проекта - 50 млн. рублей. Парк превратился в современную и комфортную для людей зону отдыха.



«Темников давно ждал этого события, - сказал Артём Здунов. - Я очень рад, что в городе появился такой парк, тем более он назван именем нашего героя Сергея Васильевича Астраханцева. Глава района Олег Николаевич Родайкин большой молодец, что довел до конца этот проект. В благоустройстве участвовали и жители Темникова. Я вижу, с какой любовью вы все здесь подготовили, спасибо всем, теперь это наш общий парк!»



Жителей города поздравили также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава Темниковского района Олег Родайкин. Лучшим работникам района были вручены награды.



Артём Здунов побывал на всех площадках празднования Дня города, в том числе осмотрел выставку ремесел и декоративно-прикладного творчества, послушал выступления фольклорных коллективов, пообщался с жителями района, местными предпринимателями, обсудил с ними планы по дальнейшему развитию территории.