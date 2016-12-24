В Темникове открыли мемориал «Боевое братство»

Глава Мордовии Артём Здунов 6 августа принял участие в открытии мемориала «Боевое братство» в Темникове. Мемориал посвящен всем участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. В его строительстве принимали участие моряки, пограничники, афганцы, жители Донбасса, студенты, школьники и просто неравнодушные жители Темниковского района.



Цветы к мемориалу возложили Глава Мордовии Артём Здунов, глава Темниковского района Олег Родайкин, руководители общественных организаций республики, родственники погибших воинов. Память о героях темниковской земли почтили минутой молчания.



Глава республики встретился с родственниками бойцов, погибших в специальной военной операции, а также с жителями Донбасса, которые живут в Темникове в пункте временного размещения.