В Темникове открыли мемориал «Боевое братство»

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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Глава Мордовии Артём Здунов 6 августа принял участие в открытии мемориала «Боевое братство» в Темникове. Мемориал посвящен всем участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. В его строительстве принимали участие моряки, пограничники, афганцы, жители Донбасса, студенты, школьники и просто неравнодушные жители Темниковского района.
Цветы к мемориалу возложили Глава Мордовии Артём Здунов, глава Темниковского района Олег Родайкин, руководители общественных организаций республики, родственники погибших воинов. Память о героях темниковской земли почтили минутой молчания.
Глава республики встретился с родственниками бойцов, погибших в специальной военной операции, а также с жителями Донбасса, которые живут в Темникове в пункте временного размещения.
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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
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