Глава Мордовии провел заседание антикризисного штаба

Глава Мордовии Артём Здунов 5 августа провел совместное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики и оперштаба по профилактике

Руководитель республики напомнил: Президент Российской Федерации на недавнем заседании Госсовета поручил сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. И эта задача решается.

«Подписано постановление, согласно которому почти на четверть сокращается объем запрашиваемых данных. Например, не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или ряд документов, подтверждающих право на получение земельного участка. Также Правительством Российской Федерации вводятся новые меры по поддержке радиоэлектронной промышленности, - сказал Артём Здунов. - В условиях санкционных ограничений отечественные производители и поставщики сталкиваются с дополнительными издержками и проблемами. Чтобы поддержать такие компании, Правительство России упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты – с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров.

Средства на эти цели предусмотрены в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Руководители ключевых министерств доложили, как реализуются федеральные и региональные меры поддержки. Минэкономики республики с августа по октябрь запускают проект «Бизнес Десант» - представители Фонда поддержки предпринимательства Мордовии будут выезжать в районы и на местах встречаться с бизнесом, информировать о мерах поддержки, тиражировать опыт вывода предпринимателей на маркетплейсы.

Основное внимание Минсельхоза республики сейчас сосредоточено на уборочной кампании. Завершилась уборка зеленого горошка, из 445 тысяч гектаров зерновых культур убрано 76 тысяч, в основном - озимые. Урожайность зерновых составляет около 39 центнеров с гектара - это на 14 процентов выше уровня прошлого года.

В строительной отрасли идет прирост ввода жилья, увеличивается спрос на квартиры в новостройках. Стабилизировалась ситуация по выдаче ипотечных кредитов. Наиболее востребованы у населения льготная ипотека под 7 процентов (за 7 месяцев ей воспользовались 420 человек) и семейная ипотека - выдано более 300 кредитов.