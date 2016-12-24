В Мордовии отмечают День памяти Феодора Ушакова

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Глава республики Артём Здунов 5 августа принял участие в мероприятиях, посвященных двадцать первой годовщине канонизации небесного покровителя Мордовии – святого праведного воина Феодора Ушакова. Утром в Кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Литургия завершилась крестным ходом вокруг собора. У памятника непобедимому адмиралу был отслужен праздничный молебен, по завершении которого состоялась церемония возложения цветов.

Глава Мордовии, приветствуя всех собравшихся в Кафедральном соборе, подчеркнул, что имя адмирала Федора Федоровича Ушакова навечно вписано в историю нашей Родины. Благодарная память о ратных деяниях человека, явившего образец служения воинскому долгу и подлинного патриотизма, пронесена народом через века.

«От всего сердца поздравляю всех вас с нашим престольным праздником, который глубоко в сердце у каждого, - с Днем канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Благодарю всех, кто нашел время в нашем бурном потоке событий приехать сегодня в Саранск и разделить с нами эту радость. Сейчас, когда мы все вместе, мы имеем большую силу, чтобы помолиться за наших бойцов, которые защищают наши западные рубежи. Сегодня я вижу здесь наших добровольцев, бойцов казачьего войска, которые вернулись с Донбасса. Сколько в вас силы, бесстрашия, православия! Мы гордимся вами! Будем просить помощи и у нашего праведного воина Феодора Ушакова», - сказал Артём Здунов.

«Феодор Ушаков научит нас, как одерживать победы над всеми супостатами, ополчающимися на Россию», - подчеркнул митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. 

Мероприятия, приуроченные к двадцать первой годовщине канонизации небесного покровителя Мордовии, продолжатся – вечером 5 августа в Саранске впервые пройдет Народная премия «Время Героев», направленная на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а 6 августа в Темникове подведут итоги первого Всероссийского театрального фестиваля воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины-2022».

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