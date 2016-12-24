Темниковский суд оштрафовал директора подрядной организации за махинации при благоустройстве ФАПов

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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Темникове суд вынес обвинительный приговор руководителю местной коммерческой организации за махинации при благоустройстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории района.
По информации Прокуратуры РМ, темниковская фирма заключила 4 контракта на проведение работ по благоустройству территории ФАПов в районе. Директор организации, как это нередко бывает у подрядчиков, дал указание подчиненным работягам сэкономить на материалах и трудовых усилиях.
Такой подход привел к нарушению технических условий контрактов, но позволил начальнику незаконно получить 196 тысяч рублей из бюджетных средств.
Приговором суда попавшийся на мошенничестве деятель получил финансовое наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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