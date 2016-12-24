Артём Здунов встретился с многодетными семьями

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с многодетными семьями республики – её приурочили к Международному дню защиты детей. Встреча состоялась в Доме Республики в теплой, почти семейной обстановке, за чашкой чая. В ней участвовали вице-премьер Галина Лотванова и министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков.

«Я хочу от всей души поблагодарить всех многодетных родителей за ваш нелегкий труд, достойный глубокого уважения и общественного признания, - сказал Артём Здунов. – Вы взяли на себя большую ответственность. Понимаю, сколько дел в большой семье, какая у вас загруженность, но прошу вас, чтобы за этими делами вы не забывали разговаривать со своими детьми. Обсуждайте с ними, что происходит в мире, что было много лет назад. Нам важно, чтобы дети выросли настоящими людьми, чтобы любили свою семью и свою Родину. Это наша с вами общая задача. Вы выполнили и перевыполнили свою демографическую программу, спасибо вам за это, теперь дело за нами».

В Мордовии около 8 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 25 тысяч детей.

25 мая Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета, посвящённого вопросам социальной поддержки, подчеркнул, что многодетная семья должна быть ценностным ориентиром для всего общества и поддерживаться государством. Президентом поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи целостной, последовательной, понятной и эффективной.

За счет средств федерального и республиканского бюджетов в Мордовии меры социальной поддержки получают почти 60 тысяч семей с детьми. Наиболее значимые меры для многодетных семей вошли в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Это, в частности, республиканский материнский капитал, выплачиваемый за каждого третьего и последующего ребенка, ежемесячная выплата на первого ребенка, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей. Еще одна мера – это ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

На заседании президиума Госсовета Мордовия была названа в числе регионов, наиболее эффективно работающих по программе социальных контрактов. За два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе – с многодетными. Такую помощь получила и семья Сурайкиных из Ичалковского района.

«В прошлом году мы заключили социальный контракт на развитие животноводства, - рассказала Главе республики Ольга Сурайкина. – Сейчас у нас есть крупно-рогатый скот, телята, поросята. Свое хозяйство планируем еще расширить, дети помогают нам во всех делах».

Помощниками дети из многодетных семей становятся рано, и эти умения очень выручают их в дальнейшей жизни. Младший сын семьи Мещеряковых из Ковылкинского района, семилетний Ален, спросил у Главы Мордовии, какую работу он может выполнять по хозяйству.

«По дому я могу сделать абсолютно любую работу, в том числе могу выращивать всё, что растет в Приволжском округе – у нашей семьи было большое приусадебное хозяйство. И вообще работать руками я очень люблю, и тебе советую, потому что чем больше работаешь руками, тем больше развивается мозг», - ответил первокласснику Алену Артём Алексеевич.

Многодетные семьи получили награды и поощрения, в том числе – семейные абонементы на посещение культурных объектов г. Саранска.

Приглашенные родители и дети тоже пришли на встречу не с пустыми руками – порадовали своими многочисленными талантами: стихами, вокалом, игрой на музыкальных инструментах.

«Большое спасибо за приглашение, за высокую награду, которой удостоена наша семья, за оценку нашего родительского труда. Хочется выразить благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который является гарантом и хранителем семейных ценностей в нашем государстве», - сказала жительница Саранска Ольга Трубенкова, мама 10 детей.