В работе Международного форума юных олимпийцев примут участие представители Мордовии

Спорт региона
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1 и 2 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится Международный форум юных олимпийцев. В масштабном мероприятии примут участие юноши и девушки в возрасте 14-18 лет (350 человек из 71 региона России) и зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Китая и Узбекистана.
Как сообщает Минспорта РМ, Мордовию будут представлять Алина Баринова -победительница всероссийских соревнований по художественной гимнастике, Даниил Рыжов - победитель всероссийских соревнований по спортивной гимнастике, а также директор республиканской спортивной школы «Академия И.Винер по художественной гимнастике» Юлия Гринина.
В рамках образовательной части форума юные спортсмены вместе с олимпийскими чемпионами и известными спортсменами обсудят такие темы, как мотивация и преодоление себя, значимость спорта в жизни, советы юным олимпийцам, интеграция образовательной и спортивной сфер.
Также специалисты РУСАДА расскажут об основных правилах, особенностях процедуры допинг-контроля, правах и обязанностях спортсмена, негативных последствиях применения допинга, репутационных рисках при нарушении антидопинговых правил.
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Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
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