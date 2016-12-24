Сотрудники МЧС по РМ повсеместно выявляют нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах

Репортер

Сотрудники МЧС по РМ с момента ввода на территории Мордовии особого противопожарного режима (с 29 апреля) в течении месяца проверяли соблюдение органами местного самоуправления требований пожарной безопасности во всех населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров.

По результатам проверок почти во всех пунктах, где проводилась инспекция (155, 95%), государственными инспекторами было выявлено 543 нарушения требований пожарной безопасности. В итоге, было возбуждено 93 дела об административном правонарушении в отношении органов местного самоуправления сельских и городских поселений и их руководителей.

За нарушения требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора сотрудниками государственного пожарного надзора возбуждено 82 дела об административных правонарушениях, в том числе 16 дел с крупными штрафами в условиях особого противопожарного режима.

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