В Саранске появилась новая творческая площадка, где будут проходить встречи с писателями и учеными, молодыми авторами. При Мордовском книжном издательстве открылся Центр национальных литератур. Здесь будут проводить выставки и презентации, в т.ч. в онлайн формате, литературные семинары, круглые столы, конкурсы чтецов, мастер-классы для школьников старших классов и студентов по созданию макета печатной продукции на разных языках и др.



В рамках открытия Центра состоялась презентация книги мордовской поэтессы Полины Алешиной «Поклонюсь родной сторонушке» («Шачема крайнязти сюконян») и подписание соглашения о сотрудничестве между издательством и Союзом писателей Мордовии.



В Центре национальных литератур будут представлены все книги-альбомы, раскрывающие богатую историю и культуру мордовского народа, художественные произведения писателей Мордовии на русском и мордовских языках, учебники и программы, изданные в разные годы книжным издательством. Кроме того, в Центре также разместится архив видеоматериалов и аудиозаписей голосов писателей и поэтов республики.



Со следующего года на базе Центра национальных литератур будет функционировать сервис «Мой родной язык в online», где будут размещены учебные издания, в т.ч. словари по школьным предметам «Родной (мордовский) язык» и «Родная (мордовская) литература».