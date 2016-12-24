Огарёвцы везут в Мордовию награды Российской студенческой весны

В Самаре завершилась Российская студенческая весна. Команду Мордовии представлял МГУ им. Н.П. Огарева в составе 50 человек.

Студенты из Мордовии выступали в танцевальном, вокальном, театральном направлениях, а также в номинациях «Графический дизайн», «Журналистика» и «Видео». И впервые наша республика выступила в направлении «Региональная программа», в которой показала небольшой спектакль.

В результате, студенческая команда Мордовии получила сразу несколько престижных наград фестиваля:

«Вариация Никии» из балета «Баядерка», Варакина Софья - специальный приз За неожиданную оригинальную интерпретацию классического наследия в номинации «Эстрадный танец», соло⠀

Учебный ансамбль народного танца «Рукава» - лауреат III степени в номинации «Народный танец», малые составы

Театр «Инкогнито» - лауреат I степени в номинации «Театр малых форм», драматический театр

Фольклорный ансамбль «Гайги моро» - лауреат II степени, в номинации «Народное пение»

Трио «Малина» - лауреат II степени в номинация «Эстрадное пение»

Региональная программа «Городские лавочки» отмечена специальным дипломом «За яркий дебют»

«Впервые за всю историю участия Мордовия была представлена на фестивале таким большим количеством участников! Я благодарен Минспорта Республики Мордовия, компании «Нектарин» и компании «МордовАлкоПром» с их поддержкой это стало возможным. Горжусь нашими ребятами, что на высоком уровне представили университет и республику. Уверен, впереди ещё много побед!», - отметил и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.

Российская студенческая весна проходила с 18 по 24 мая в Самаре. Церемония открытия состоялась на стадионе «Самара-Арена», построенном к Чемпионату мира по футболу, а закрытие в новом ледовом Дворце спорта. Команды из 85 субъектов России, а также из 9 стран СНГ, ДНР и ЛНР - вместе около 5000 человек, участвовали в 62 номинациях.

Студенческая весна - это один из самых значимых конкурсных проектов для студенческой молодежи в России. Мероприятие является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года.