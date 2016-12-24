В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат

Об этом было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке и проведению финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022. В нем приняли участие Глава Мордови Артём Здунов, руководство Агентства Ворлдскиллс Россия, представители федеральных органов исполнительной власти и Правительства региона.



Планируется, что в Саранск приедут почти 100 участников и представителей экспертного сообщества из стран евразийского пространства. Более 200 иностранных конкурсантов и экспертов примут участие в чемпионате удаленно и будут выполнять задания в распределенном формате.



«Сегодня у нас есть полная уверенность в том, что Нацфинал в Саранске пройдет на достойном и рациональном уровне – как Агентство, так и Республика Мордовия делают для этого все возможное. В этом году в рамках первенства мы проведем Евразийский чемпионат, где члены российской Национальной сборной по профессиональному мастерству и около 300 зарубежных конкурсантов из 8 стран покажут свой уровень владения навыками по 29 компетенциям. Ни о какой изоляции, в том числе технологической и кадровой, мы сегодня не говорим: у нашей страны есть собственные методики подготовки кадров и проведения чемпионатов, которые интересны другим государствам. Мы открыты для работы с международным сообществом и со своей стороны готовы продолжать сотрудничество», – заявил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



Все участники Евразийского чемпионата по итогам соревнований получат скиллс-паспорт – специализированный документ, подтверждающий уровень владения практическими навыками.

«Соревнования Ворлдскиллс Россия уже имеют собственный почерк в проведении: мы знаем, какие рабочие профессии нам готовить, какие отрасли нуждаются в этих профессиональных кадрах, какое оборудование использовать, – сказал Глава Мордовии Артём Здунов. – Мы уже четко представляем, какое мероприятие будем проводить в сентябре. За последние месяцы ситуация, конечно, поменялась с поставщиками, с потребностями. Но ключевой состав участников не изменился – мы только приросли, потому что появились зарубежные страны. Для Мордовии это высокая честь – принимать финал Национального чемпионата. Уверен, что мы проведем его на высоком уровне».



В рамках деловой программы юбилейного Нацфинала на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева участники Ворлдскиллс Россия поделятся главными результатами проделанной работы за 10-летнюю историю отечественного движения.



Ключевым и открывающим событием станет торжественное пленарное заседание. Оно состоится на основной площадке проведения Нацфинала – «Саранск-Арене» и задаст тон дальнейшим мероприятиям. Среди основных тематических блоков программы – образовательные интенсивы и деловая игра, выступления активистов движения, спонсоров и партнеров об успешных проектах и реализованных направлениях деятельности, региональных практиках, историях персональных достижений. Отдельная часть мероприятия будет посвящена награждению лучших образовательных организаций СПО и юниорского направления.



Спикерами деловой программы выступят эксперты, лидеры общественных мнений, представители крупнейших компаний страны, образовательных организаций, региональных координационных центров, органов исполнительной власти, конкурсанты Национальной сборной и чемпионатов по профессиональному мастерству разных лет.



Помимо этого, для учащихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций республики на первенстве будет организована профориентационная зона. Ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и пройдут онлайн-диагностику для определения своих профессиональных интересов. Школьников ждут экскурсии по площадке проведения чемпионата и профессиональные пробы по 15 компетенциям.



В этом году финал юбилейного Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 среди студентов профессиональных образовательных учреждений от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет пройдет с 8 по 12 сентября на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» в дистанционно-очном формате.



На первенстве соберутся более 310 молодых профессионалов, которые продемонстрируют свое мастерство в 25 соревновательных компетенциях. Их работу очно смогут оценить порядка 170 экспертов. Около 720 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполнят задания на площадке своей организации при видеофиксации процесса. За их работой, находясь в своих регионах, в режиме онлайн будут наблюдать свыше 1 тысячи экспертов.



66 компетенций традиционно представят 7 направлений: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.





