Мордовский университет приглашает школьников на «Интеллектуальные каникулы»

В Доме научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова Мордовского государственного университета с 14 по 24 июня 2022 г. откроется летний образовательный лагерь «Интеллектуальные каникулы». Здесь школьники 12-18 лет смогут нескучно провести первый летний месяц. Участие в смене бесплатно, количество мест – ограничено. Заявки принимаются до 9 июня.



В течение 10 дней по будням участники лагеря в формате нескучных занятий и в ходе проектной деятельности будут развиваться по 6 направлениям:

1. Робототехника

2. Программирование на Python

3. 3D моделирование

4. Машина Голдберга

5. Медиа мастерская

6. Клуб развития логического мышления «Шах и мат»

«Мы создали программу по направлениям, которыми интересуются дети и потенциальные абитуриенты нашего вуза, - отметил директор Дома научной коллаборации Анатолий Брагин. - Этот лагерь, как элемент интеллектуального развития детей и ранней профориентации, проводится уже третий раз. Кроме проектной деятельности по направлениям, в сопровождении преподавателя, будут и игровые занятия для развития коммуникативных навыков, лидерских качеств, управленческих навыков в коллективе под руководством опытных вожатых. Дети проведут каникулы в интеллектуальной атмосфере, науки и проектной деятельности. Это прекрасная возможность для развития».

Даты: 14 -18 июня, 19 июня выходной, 20-24 июня.

Время: Занятия будут проходить по будням с 10-00 до 14-00 часов.

Количество образовательных направлений: 6.

Обучающихся в группе: 10-12 человек.

Количество мест в лагере: 60 человек.

Обучение бесплатно.

Перерыв на питание - за счёт родителей.

Обязателен сертификат на дополнительное образование (для учета https://mordovia.pfdo.ru)

Заявки принимаются до 9 июня.

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/RH4vngeB6o5zTWuS7