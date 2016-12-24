Семья Трубенковых из Саранска награждена орденом «Родительская слава»

23 мая полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил многодетным родителям государственные награды Российской Федерации – медали ордена «Родительская слава».

Высокой награды удостоены Александр и Ирина Плюснины из Пермского края, Виталий и Ольга Трубенковы из Республики Мордовия, и Иван и Людмила Земские, проживающие в Самарской области.

Полномочный представитель подчеркнул, что «Орденом «Родительская слава» удостоены те, кто посвятил себя и свою жизнь детям. По словам Игоря Комарова, «успешное воспитание детей является залогом стабильности нашего общества и развития социально-экономических процессов в стране. Семья — это опора общества, именно здесь с малых лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, верности. И эти ценности передаете вы, большие, крепкие и дружные семьи России. Такие семьи как ваши – это воплощение лучших российских традиций: верности, трудолюбия и бескорыстной поддержки».

Ольга Николаевна Трубенкова – врач-педиатр в детской поликлинике №2, сейчас многодетная мама находится в отпуске по уходу за младшими детьми. Награждена Почетным дипломом многодетной матери III и I степени.

Виталий Геннадьевич Трубенков работает главным инженером ООО «Агротехнолоджи-ГРУПП».

Среди шести семей, удостоенных награды в этом году, сразу две – из Мордовии. Также заочно была награждена семья Пивкиных из села Старая Теризморга Старошайговского района.