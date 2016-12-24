В Саранске начали принимать заявки на благоустройство дворов в 2023 году

Наш город

В столице Мордовии начинается прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Предложение о включении дворовой территории с установленным пакетом документов по определенной форме подается представителем собственников по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

В этом году прием заявок будет проходить с 23 мая по 17 июня.

После окончания приема заявок общественная комиссия проведет их рассмотрение и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.

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