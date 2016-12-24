Огарёвцы выиграли грант в размере 400 тысяч рублей на проведение туристического медиа-тура

В рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2022» команда Мордовии заняла первое место в конкурсе «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории Приволжского федерального округа».

Поздравил участников с победой и вручил сертификат заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В этом году победители конкурса получили не только почетное звание, но и денежное вознаграждение – грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию медиа-тура с участием региональных блогеров, имеющих значительное количество подписчиков.

Команда Мордовии, состоящая из студентов МГУ им. Н.П. Огарева направления подготовки «Туризм» представила туристический маршрут «Этнический калейдоскоп Поволжья». Он включает синергию этнической культуры народов Поволжья и незыблемых ценностей представителей трех республик: Мордовии, Чувашии и Марий Эл.

В рамках тура путешественников познакомят с национальными особенностями регионов, миром аутентичной природы и самобытным фольклором. За три дня туристы побывают в Саранске, деревне Кшауши (Республика Чувашия), Чебоксарах, Козьмодемьянске (Республика Марий Эл), Йошкар-Оле, селе Шемурша (Республика Чувашия).

По итогам маршрута блогерами будет создан авторский контент, раскрывающий тему туристической привлекательности регионов ПФО, который будет размещен на всех популярных площадках в социальных сетях, а также на туристических ресурсах регионов ПФО и Аппарата Полномочного Представителя Президента.

Одной из особенностей тура является знакомство с национальной кухней трех народов, включающий в себя мастер-класс по приготовлению блюд.

«Туризм – одно из ключевых направлений в развитии региона. В нашем вузе реализуются федеральная программа «Приоритет 2030: университет – центр социо-культурного развития региона» и «Студенческий туризм». Очередная победа наших студентов в профессиональном конкурсе говорит о том, что в вузе выстроена качественная система подготовки кадров для этой сферы. В обучении наши преподаватели используют практикоориентированный и проектный подходы. Поздравляю ребят и их наставников с победой!», - прокомментировал ректор МГУ им. Н.П.Огарева Дмитрий Глушко.