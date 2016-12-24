В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики

19 мая на очередном заседании антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова обсудили текущую ситуацию в республике.

Руководитель региона подчеркнул, что на федеральном уровне ведется последовательная работа по стабилизации экономики. «Правительство России продолжает формирование так называемого «зеленого коридора» для ввоза в страну важнейшей продукции, - сказал Артём Здунов. - Обнуляются ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов. Прежде всего, в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT. Для нас это большой плюс».

Принято решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

Глава республики напомнил: на прошлой неделе Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил необходимость увеличения возможностей бизнеса в нынешних условиях. У компаний и предприятий сохраняется высокая потребность в оборотных средствах, льготных кредитных ресурсах. «Мы встречались на этой неделе с предпринимателями, основная мера, о которой они просят, - это разобраться с процентной ставкой банков: или субсидировать ее, или каким-то образом нивелировать через другие механизмы», - сказал Артём Здунов.

При этом Глава Мордовии отметил особую значимость поддержки строительной отрасли и подчеркнул, что всем проектам в этой сфере, с которыми заходит бизнес, необходимо обеспечить максимальный зеленый свет.

Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин доложил о реализации федеральных и региональных мер поддержки в регионе. В рамках кредитных каникул банками предоставлено около 2,5 млрд рублей 225 субъектам малого и среднего предпринимательства. Микрокредитование получили 74 субъекта на сумму 125 млн рублей.

Льготным кредитованием воспользовались 160 заемщиков, объем выданных средств составил 1,5 млрд рублей. В рамках региональных мер поддержки было одобрено 83 микрозайма на общую сумму 236 млн рублей.

В регионе продолжается мониторинг ситуации на потребительском рынке, который ведется по 52 позициям продовольственных и непродовольственных товаров.

Министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин доложил о ситуации в строительной отрасли, ценах на строительные материалы. В мае в связи со снижением процентной ставки на ипотечные кредиты в банках на 20% увеличилось количество заявок на получение таких займов.

«Сейчас застройщики совместно с кредитно-финансовыми организациями предлагают кредитные продукты на приобретение жилья на условиях лучше, чем в начале текущего года – под 3-6 % и без первоначального взноса. В результате этих мер в июне прогнозируется рост приобретаемого жилья на 30-40 %», - отметил министр.

Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков отметил, что сведений о массовом высвобождении работников с предприятий региона на сегодняшний день не поступало. В республике имеется 1778 вакансий.

В результате оказываемых мер господдержки в сфере занятости в республике 1596 работников не потеряли работу благодаря трудоустройству на организованные временные рабочие места. На эти цели работодателям региона выделено более 90 млн рублей субсидий. 66 работодателей представили заявки для трудоустройства 545 человек на общественные работы.

Всего в регионе по этой мере поддержки создано 920 рабочих мест, федеральная субсидия на эти цели составила 46 млн рублей. В профессиональном переобучении задействовано пять предприятий региона, завершают обучение 130 человек. Работодателями поданы заявки на обучение еще 87 человек, находящихся под риском увольнения.