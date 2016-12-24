В Мордовии наградили производителей лучших товаров

19 мая в Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии». В мероприятии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Ежегодные конкурсы всероссийского и республиканского значения показывают готовность промышленности и сельхозпредприятий региона выпускать востребованную и конкурентоспособную продукцию, соответствующую стандартам качества и экологической безопасности. Они помогают продвигать продукцию и услуги лучших брендов мордовских производителей на рынки страны и единого экономического пространства Таможенного союза. Продукты питания из Мордовии реализуются более чем в 80 регионах России и почти 30 странах мира.

«Важно, что на уровне республики существует такой конкурс, поддерживаются предприятия и организации. В нем принимают участие представители практически всех секторов экономики, в том числе малый и средний бизнес. Это прекрасный пример стремления повысить качество и хороший маркетинговый ход для дальнейшей работы!» - отметил Глава Мордовии.

Он также подчеркнул, что все необходимые условия для продвижения товаров в республике созданы. С Росстандартом ведется тесное сотрудничество, принципиальным по многим видам продукции является наличие набора стандартов, которые обеспечивают участие в конкурсах и помогают привлекать федеральную поддержку.

Федеральная конкурсная комиссия всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» по итогам 2021 года отметила продукцию двух предприятий республики, которые получили высшие награды. За достижения в области качества и безопасности продуктов питания приз «Вкус качества» получила продукция компании «Новомилк» - сметана термостатная. Кабельному заводу «Цветлит» присужден приз «За успехи в импортозамещении» за производство самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий электропередач. Предприятия также были награждены почетными дипломами конкурса - «Золотая сотня».

Почетный знак «За достижения в области качества» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» присужден управляющему директору Рузаевского завода химического машиностроения Валерию Ларину, директору ООО «Магма Керамик» Олегу Саушину и директору по экологическому просвещению, туризму и рекреации Объединенной дирекции Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» Александру Ручину.

Артём Здунов вручил почетные призы «Гордость Республики Мордовия» Рузаевскому заводу химического машиностроения и «Лидер качества Республики Мордовия» - ООО «Новомилк».

По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» дипломами лауреата в номинации «Продовольственные товары» награждены АО «Консервный завод Саранский», ООО «Авангард», ООО «Сыродельный комбинат Ичалковский», ООО «Ромодановосахар» и ООО «Ликероводочный завод Саранский».

Лауреатом конкурса в номинации «Промышленные товары для населения» стал Саранский завод лицевого кирпича, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - ЗАО «Плайтерра» и в номинации «Услуги для населения» - Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности.

«Участие в таких конкурсах имеет практическое продолжение для выхода товаров Мордовии на российский и мировой рынки. Это драйвер, стимулирующий предприятия постоянно улучшать качество продукции, стремиться к ее востребованности на российском рынке», - сказал первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Игорь Фрейдин.

Он вручил дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары», которыми награждены сыроваренный завод «Сармич», ООО «Колобок», ООО «Глубинка» и ООО «Протеин». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» дипломы вручены Ардатовскому светотехническому заводу, ПАО «Электровыпрямитель», Саранскому автосамосвальному заводу, ВКМ-Сталь, АО «Оптиковолоконные Системы», АО «ЛАТО» и ЭМ-ПЛАСТ.

В номинации «Услуги для населения» дипломами конкурса награждены «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия» и Республиканский наркологический диспансер.

Также были объявлены итоги республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2021 года. Дипломами лауреата в номинации «Продовольственные товары» награждены Саранский комбинат макаронных изделий, ООО «Мечта» и ЗАО «Рузово».

И.о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия» Николай Ерганжиев вручил дипломы лауреатам конкурса «Лучшие товары Мордовии» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - ЭМ-КАБЕЛЬ, АО «Орбита», ООО «Магма Керамик», ООО «Технологическая Компания «ЖНФ» и ООО «Лембе».

В номинации «Услуги для населения» дипломами награждены - Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике, Спортивная школа олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева и ООО «Научно-производственное объединение «Бытсервис».

В номинации «Товары и услуги для детей» дипломы лауреата конкурса вручены МП г.о. Саранск «Детская пищевая станция» и Центру молодежной политики и туризма Рузаевского района.

Дипломы конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» вручены ООО «Орбита-Свет», АО «Мордовцемент» и АО «Медоборудование», а в номинации «Услуги для населения» - Государственному архиву документов по личному составу Республики Мордовия.