Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»

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При проведении турнирных игр будет использоваться наследие Чемпионата мира по футболу – вся спортивная инфраструктура и футбольные поля, построенные к мундиалю, в том числе – стадион «Мордовия Арена». К участию в турнире готовятся команды крупных предприятий республики, бизнеса, органов власти, IT-сообщества, любителей, ветеранов, юношества.
Главное, о чем сказал Глава Мордовии: «На поле выйдут не легионеры, а наши парни, за которых будут болеть, как раньше – родители и дети, коллеги и друзья, все жители наших сел и городов!»
Первый сезон лиги планируется провести в кубковом формате - сначала игры в группах, далее выявление сильнейшей команды в формате плей-офф. Для удобства логистики планируется сформировать группы по территориальному принципу. Будут задействованы 18 стадионов в районах, сертифицированные региональной Федерацией футбола. Финальные матчи турнира состоятся на «Мордовия Арене».
Каждый матч новой лиги станет праздником для предприятий, для городов и сел, где будет проходить турнир.
Еще одна важная задача создаваемой лиги – поддержать детский и юношеский футбол. Большинство предприятий, которые уже заявились для участия в лиге, возьмут шефство над детскими футбольными командами, что позволит обеспечить ребят качественной экипировкой, помочь с выездными матчами, содержанием полей и поддержкой детских тренеров. Мордовия – единственный регион, где юношеские команды уже имеют уникальную возможность играть в футбол на стадионе, где проводился мировой футбольный мундиаль. Об этом сказал Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Егоров.
Главная цель создания лиги, по мнению Главы Мордовии - сделать футбол в республике по-настоящему «народным», популярным и массовым видом спорта. Особое внимание он обратил на организацию яркой культурной программы перед матчами - устраивать семейные праздники, благотворительные ярмарки, презентации, мероприятия волонтеров и молодежных организаций, выставки народно-художественных промыслов, сувенирной продукции.
«Культуру боления» на стадионах будет сопровождать Фестиваль чирлидинга, который зарядит болельщиков позитивными эмоциями, а также выступления местных творческих коллективов, спортсменов, приветствуются любые виды активности.
Республика планирует сделать Мордовскую футбольная лигу открытой - до конца мая заявки будут приниматься Федерацией футбола Мордовии для участия команд из любой точки республики, в последующем и для участников из других регионов.
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