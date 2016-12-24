«Мордовия-2010» выиграла региональный этап «Локобола-2022-РЖД»

Победой первого состава «Мордовии-2010» (тренеры - Рафаэль Асирян и Никита Рокунов) завершился региональный этап «Локобола-2022-РЖД», проходивший в минувшую субботу на стадионе «Старт».

Серебряные медали выиграли ребята из «Мордовии-2012» (тренеры - Виктор Бородулин и Николай Иванов). «Бронзы» добился второй состав «Мордовии-2010».

Положение команд по итогам группового этапа.

Группа «А». 1. «Мордовия-2010-1» Саранск - 9 очков (мячи 13:0). 2. ДЮСШ «Плайтерра» Зубова Поляна - 4 очка (мячи 4:6). 3. «Комета» Атемар - 4 очка (мячи 1:4). 4. «Заря» Луховка - 0 очков (мячи 0:8).

Группа «В». 1. «Мордовия-2010-2» Саранск - 9 очков (мячи 7:0). 2. ДЮСШ Ромоданово - 6 очков (мячи 5:4). 3. ДЮСШ Ардатов - 3 очка (мячи 1:5). 4. ДЮСШ Кадошкино - 0 очков (мячи 1:5).

Группа «С». 1. «Мордовия-2011» Саранск - 7 очков (мячи 11:0). 2. ДЮСШ «Магма» Чамзинка - 5 очков (мячи 9:0). 3. ДЮСШ Инсар - 4 очка (мячи 4:3). 4. ДЮСШ «Рузаевка-2011» - 0 очков (мячи 0:21).

Группа «D». 1. «Мордовия-2012» Саранск - 7 очков (мячи 8:0). 2. ДЮСШ «Рузаевка-2010» - 3 очка (мячи 2:2). 3. ДЮСШ Атяшево - 2 очка (мячи 3:6). 4. ДЮСШ Ковылкино - 2 очка (мячи 1:6).

Полуфиналы: «Мордовия-2010-1» - «Мордовия-2010-2» - 2:1, «Мордовия-2011» - «Мордовия-2012» - 0:1.

«Бронзовый» матч: «Мордовия-2010-2» - «Мордовия-2011» - 1:0.

Финал: «Мордовия-2010-1» - «Мордовия-2012» - 3:0.

Лучшими игроками турнира были признаны: Владимир Попов («Мордовия»-2010-1»), Ярослав Одиноков («Мордовия-2012»), Кирилл Дерябин («Мордовия»-2010-2»), Тимур Касимов («Мордовия-2011»). Лучшим тренером, вне всяких сомнений, стал Рафаэль Асирян.

Евгений Сулейманов