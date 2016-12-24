В Саранске Трехсвятская церковь восстановит первоначальный облик

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11 мая на совещании у Главы Мордовии обсуждался вопрос дальнейшего функционирования исторического объекта - Трехсвятской церкви на улице Московской в Саранске, где долгое время размещался Республиканский краеведческий музей.
Напомним, по решению Главы Мордовии Артёма Здунова старинное здание 1761 года постройки безвозмездно передано Мордовской епархии.
Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий поблагодарил руководителя республики за внимание к этому вопросу, который не решался в течение длительного времени - с тех пор, как музей переехал в новое здание на улице Саранской.
«Хочу выразить слова искренней признательности, что вы сразу взяли эту проблему на заметку. Мы видим, что поставленная вами задача очень быстро выполнена, и это решение будет иметь большие добрые плоды в историко-культурной жизни республики», - сказал архиерей.
Глава Мордовии подчеркнул значимость дальнейшей работы по приведению исторического объекта к первоначальному облику, так как часть храма была утрачена при перестройке здания.
«Сейчас необходимо приступить к разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, - отметил Артём Здунов. - Этот храм представляет большой интерес с точки зрения паломничества и туризма для жителей и гостей республики».
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