В Саранске прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

В эстафете приняли участие команды ВУЗов, среднеспециальных учебных заведений, школьники, представители коллективов физической культуры различных организаций. Дистанция эстафеты была поделена на 14 этапов – 8 мужских и 6 женских.

По информации Минспорта РМ, победу в соревнованиях среди ВУЗов, сборных районов республики и беговых клубов одержала команда МГУ им. Н.П. Огарева. Вторыми к финишу пришли представители легкоатлетического городского клуба Saransk Run. Команда МГПУ им. М.Е. Евсевьева завоевала бронзовые медали эстафеты.



Среди школьников лучший результат показала команда 27 школы. Среди среднеспециальных учебных заведений первенствовала команда факультета дополнительного профессионального образования МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Лучшими в зачете коллективов физической культуры стала сборная республиканской СШОР по зимним видам спорта.