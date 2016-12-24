В Инсарском районе запланировано строительство и ремонт нескольких автомобильных дорог

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В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Инсарском районе в этом году будет построена автодорога в селе Шадымо-Рыскино на улице Школьная протяженностью 768 метров. Стоимость проекта - более 22 млн. руб.
По программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» отремонтируют дороги на нескольких инсарских улицах: Тракторная и Кирова (550 метров), Пионерская (550 м), Степана Разина (570 м), 1-ая Мелиоративная (565 м), Болдина (300 м), а также до старого кладбища в Инсаре (300 м).
Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в планах предусмотрен ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Инсар – Шадымо-Рыскино протяженностью более двух километров.
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В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
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