Саранск примет у себя «Кубок Первого канала» по фигурному катанию?

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В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
Командный турнир «Кубок Первого канала» по фигурному катанию состоится в Саранске в 20-х числах марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «Кубок Первого канала» перенесли из Сочи в Москву, где турнир планировали провести 6-7 марта. Как отмечалось, перенос был вызван «форс-мажорными обстоятельствами». Позднее было объявлено, что турнир вообще откладывается на неопределенный срок. Сейчас ситуация, видимо, прояснилась.
РИА Новости напоминают, что ранее Международный союз конькобежцев на фоне событий на Украине принял решение исключить российских и белорусских фигуристов из числа участников чемпионата мира, который пройдет в Монпелье (Франция) 23-26 марта.
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В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
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