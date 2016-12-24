Саранск принимает финал Кубка России по фигурному катанию на коньках

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
23-27 февраля на базе спортивного комплекса «Саранск Арена» пройдет финал «Кубка России-Ростелеком» по фигурному катанию на коньках и состоятся всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации».
Соревнования проводятся по одиночному, парному катанию и танцам на льду. Финал «Кубка России-Ростелеком» организуется по требованиям звания «Мастер спорта России», всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации» по спортивному разряду «Кандидат в мастера спорта».
На площадке универсального зала выступят сильнейшие спортсмены страны. По итогам финала «Кубка России-Ростелеком» будет определен состав сборной России на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 21 по 27 марта во Франции.
В каждом виде программы допускаются до 12 спортсменов (пар). Всего не более 144 человек.
Билеты уже поступили в продажу. Купить в электронном виде можно здесь - https://bileton.ru, или в кассе на «Саранск Арене». Количество зрителей ограничено - до 500 человек.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
23 февраля (среда)
10.00 - 13.30 – Комиссия по допуску участников (все виды МС)
15.00 – 20.05 – тренировки по группам
14.00 – совещание судей Жеребьевки стартовых номеров по окончании тренировок каждого вида (пресс-центр «Саранск Арены»)
24 февраля (четверг)
15.00 – 16.25 – Мужчины, МС, короткая программа
16.45 – 17.45 – Пары, МС, короткая программа
18.05 – 19.30 – Женщины, МС, короткая программа
19.45 – 21.00 – Танцы на льду, МС, ритм танец
25 февраля (пятница)
12.30 – 14.05 – Мужчины, МС, произвольная программа
14.20 – 15.30 – Пары, МС, произвольная программа
15.40 – 16.00 – Церемония награждения (пары, мужчины)
16.00 – 17.35 – Женщины, МС, произвольная программа
17.50 – 19.15 – Танцы на льду, МС, произвольный танец
19.25 – 20.00 – Церемония награждения (танцы на льду, женщины)
26 февраля (суббота)
14.00 – 15.20 – Юноши, КМС, короткая программа
15.35 – 16.55 – Девушки, КМС, короткая программа
17.10 – 18.10 – Пары, КМС, короткая программа
18.25 – 19.40 – Танцы на льду, КМС, ритм танец
27 февраля (воскресенье)
12.30 – 14.00 – Юноши, КМС, произвольная программа
14.15 – 15.45 – Девушки, КМС, произвольная программа
15.55 – 16.15 – Церемония награждения (девушки, юноши)
16.15 – 17.20 – Пары, КМС, произвольная программа
17.35 – 19.00 – Танцы на льду, КМС, произвольный танец
19.10 – 19.30 – Церемония награждения (танцы, пары)
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий