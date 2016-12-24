Саранск принимает финал Кубка России по фигурному катанию на коньках

23-27 февраля на базе спортивного комплекса «Саранск Арена» пройдет финал «Кубка России-Ростелеком» по фигурному катанию на коньках и состоятся всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации».



Соревнования проводятся по одиночному, парному катанию и танцам на льду. Финал «Кубка России-Ростелеком» организуется по требованиям звания «Мастер спорта России», всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации» по спортивному разряду «Кандидат в мастера спорта».



На площадке универсального зала выступят сильнейшие спортсмены страны. По итогам финала «Кубка России-Ростелеком» будет определен состав сборной России на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 21 по 27 марта во Франции.



В каждом виде программы допускаются до 12 спортсменов (пар). Всего не более 144 человек.



Билеты уже поступили в продажу. Купить в электронном виде можно здесь - https://bileton.ru, или в кассе на «Саранск Арене». Количество зрителей ограничено - до 500 человек.



РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ



23 февраля (среда)

10.00 - 13.30 – Комиссия по допуску участников (все виды МС)

15.00 – 20.05 – тренировки по группам

14.00 – совещание судей Жеребьевки стартовых номеров по окончании тренировок каждого вида (пресс-центр «Саранск Арены»)



24 февраля (четверг)

15.00 – 16.25 – Мужчины, МС, короткая программа

16.45 – 17.45 – Пары, МС, короткая программа

18.05 – 19.30 – Женщины, МС, короткая программа

19.45 – 21.00 – Танцы на льду, МС, ритм танец



25 февраля (пятница)

12.30 – 14.05 – Мужчины, МС, произвольная программа

14.20 – 15.30 – Пары, МС, произвольная программа

15.40 – 16.00 – Церемония награждения (пары, мужчины)

16.00 – 17.35 – Женщины, МС, произвольная программа

17.50 – 19.15 – Танцы на льду, МС, произвольный танец

19.25 – 20.00 – Церемония награждения (танцы на льду, женщины)



26 февраля (суббота)

14.00 – 15.20 – Юноши, КМС, короткая программа

15.35 – 16.55 – Девушки, КМС, короткая программа

17.10 – 18.10 – Пары, КМС, короткая программа

18.25 – 19.40 – Танцы на льду, КМС, ритм танец



27 февраля (воскресенье)

12.30 – 14.00 – Юноши, КМС, произвольная программа

14.15 – 15.45 – Девушки, КМС, произвольная программа

15.55 – 16.15 – Церемония награждения (девушки, юноши)

16.15 – 17.20 – Пары, КМС, произвольная программа

17.35 – 19.00 – Танцы на льду, КМС, произвольный танец

19.10 – 19.30 – Церемония награждения (танцы, пары)