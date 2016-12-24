В Мордовии стартовал Республиканский конкурс «Лучшая книга года – 2020/2021»

1 февраля стартовал Республиканский конкурс «Лучшая книга года - 2020/2021». Его организаторами выступила Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Конкурс проводится в целях выявления и популяризации лучших книг на родном (русском, мордовском (мокша и эрзя) языке, написанных авторами, проживающими в Республике Мордовия, привлечения внимания к родному языку, укрепления творческого сотрудничества литераторов, издателей, полиграфистов и библиотечного сообщества. В нем участвует книжная продукция, выпущенная издателями в 2020–2021 годах и поступившая в качестве обязательного экземпляра в Книжную палату Республики Мордовия не позднее 31 марта 2022 года. К рассмотрению не принимаются материалы конференций, учебники и учебные пособия, переизданные книги.

Конкурс проводится в два этапа: с 1 февраля по 31 марта организаторы конкурса составят предварительный список книг-номинантов (формируется лонг-лист) в номинациях "Детская литература", "Краеведение", "Научное Издание", "Литературно-художественное произведение", "Дизайн книги", "Начинающий автор", "Книга года".

С 1 по 15 апреля члены экспертного совета оценивают книжную продукцию, участвующую в номинации Конкурса, и определяют финалистов (формируют шорт-лист).

С 1 мая по 31 июля проводится онлайн-голосование на официальном сайте, в социальных сетях и с помощью анкеты, которую все желающие заполняют во время посещения книжной выставки. Результаты голосования учитываются при подведении итогов конкурса.

В период с 1 по 14 августа состоится заседание экспертного совета Республиканского конкурса «Лучшая книга года - 2020/2021», в ходе которого будут определены победители.

Из числа книг, признанных лучшими в указанных номинациях, выбирается одна, которой присваивается звание «Лучшая книга года».

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, обращаться в отдел Книжная палата ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия», ogb@natlibraryrm.ru, телефон для справок 8 (8342) 47-62-55.