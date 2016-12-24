Артём Здунов обсудил с творческой молодежью проекты продвижения мордовских языков

Глава Мордовии Артём Здунов 1 февраля встретился с группой активистов, которые занимаются популяризацией и продвижением мордовских языков. О своих проектах руководителю республики рассказали учитель эрзянского и мокшанского языков лицея № 26 Саранска Александр Данильчев, директор школы № 13 Саранска Александр Учеваткин, этноблогер Оксана Белкина. Также во встрече приняли участие первый заместитель министра спорта и молодёжной политики республики Анастасия Гришнева и старший советник Главы РМ Виктор Степанцов.



Творческая группа на добровольных началах продвигает национальные языки в цифровую среду, а также занимается созданием фильмов. В 2018 году группа создала первый художественный фильм на эрзянском языке «Азор», получивший прокатное удостоверение Минкультуры РФ. Картина демонстрировалась в кинотеатрах Мордовии, Ульяновской и Пензенской областей, а также в Финляндии и Эстонии.



У творческой команды, которая сформировалась за эти годы, есть много планов в сфере креативных индустрий. Один из больших проектов, над которым ребята работают сейчас, - создание документального фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге».

«Фильм повествует о моем земляке - уроженце села Сабанчеево Атяшевского района, - рассказал Александр Учеваткин. - В 1943 году в Прохоровском сражении на Курской дуге экипаж танка, в котором находился и лейтенант Гусев, ради спасения своих товарищей и командира батальона совершил первый танковый таран и уничтожил противника. Сейчас монтируется финальная версия фильма, мы готовим документы, чтобы в марте получить прокатное удостоверение Минкультуры России».



Главе Мордовии продемонстрировали предпремьерную версию фильма, а премьера документальной картины состоится в республике накануне Дня Победы.