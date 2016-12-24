В прошлом году в Саранске родилось больше мальчиков, чем девочек

Социум

По информации Администрации города, в прошлом году в Саранске родилось 3 124 малыша - 1599 мальчиков и 1525 девочек.

Самыми популярными нареченными мужскими именами в столице Мордовии были Александр, Даниил, Артём, Марк, Егор и Михаил. А девочек в минувшем году чаще всего называли Софией, Евой, Есенией, Полиной, Мирославой и Дарьей.

Из всех малышей 1 165 родились в семьях первыми, 1 959 – вторыми, третьими и т.д.   

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