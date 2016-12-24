В Мордовии введены новые антивирусные ограничения

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28 января, по итогам очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Мордовии вводятся новые антивирусные ограничения. Изменения внесены в соответствующий Указ Главы РМ.
Решено с 28 января по 15 февраля 2022 года временно приостановить:
- посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита;
- реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования;
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, включённых в официальный спортивный календарный план (а эти мероприятия рекомендовано проводить без присутствия зрителей).
Также отметим, что в Мордовии 29 января снова был зафиксирован абсолютный максимум суточной заболеваемости коронавирусом - выявлено 290 новых случаев COVID-19, госпитализировано 47 человек, зарегистрировано 4 летальных случая.
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