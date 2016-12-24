2 февраля в Саранске пройдет музыкальный вечер «Полифония искусств»

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В рамках продолжающегося межмузейного проекта педагогов и студентов Казанского института культуры 2 февраля в 17:00 в Музее Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) на экспозиции выставки «Сюжеты» пройдёт музыкальный вечер.
Выступят коллективы МГПУ им. М.Е. Евсевьева: инструментальный ансамбль «Гайгема» (руководитель - Т. А. Шутова) и вокальный ансамбль New Time (руководитель - Ю. Н. Соколова).
Прекрасная музыка на фоне удивительных произведений талантливых авторов подарит зрителям незабываемые впечатления. Разнообразный репертуар коллективов не оставит никого равнодушным.
Организаторы уточняют, что программа пройдет с соблюдением всех санитарных требований. Стоимость: 200 рублей, также доступно и владельцам «Пушкинской карты». Справки по телефону: +7 (8342) 47-08-66. Количество мест ограничено.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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