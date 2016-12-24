В Саранске обсудили внедрение дизайн-кода для рекламных конструкций

В Администрации Саранска состоялось обсуждение разработки единого дизайн-кода столицы Мордовии. В рабочей встрече приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Юрченкова, представители предпринимательского сообщества, профильной кафедры МГУ им. Н.П. Огарёва, а также в режиме видео-конференц-связи экспертное мнение высказала руководитель проектов в студии Артемия Лебедева Ирина Арон.

Специалисты рассказали предпринимателям, для чего необходимо вводить дизайн-код, в чем его ценность. Они аргументированно разъяснили, что на улицах города не должно быть визуального шума (разных по размерам, стилистике рекламных конструкций, вывесок и нестационарных объектов торговли). Дизайн-код позволяет сохранить исторический облик города, сделать улицы комфортными для пребывания и для местных жителей, и для гостей.

Предприниматели в ходе встречи высказали ряд предложений. Например, о дифференцированном подходе к формулировке требований дизайн-кода в отношении различных функциональных городских зон. Кроме того, прозвучало предложение о том, чтобы в дизайн-коде были четко прописаны все критерии размещения рекламных конструкций, в том числе возможность установки единого срока для размещения рекламы, был предусмотрен уведомительный характер при изменении рекламных конструкций при условии, что будет представлен дизайн-проект вывесок.

«Что касается последнего тезиса, то в этом направлении мы уже двигаемся. Например, если в предстоящем весенне-летнем сезоне веранды стационарных пунктов общественного питания будут оформлены с учетом требований дизайн-кода, им не нужно получать согласование Администрации города. При их установке будет действовать уведомительный характер органа местного самоуправления. Такая практика будет распространяться и на другие сферы», – сказал первый вице-мэр Илья Соколов.

В завершение встречи рассмотрено предложение о создании консультативного и экспертного советов, которые позволят эффективно и оперативно, без формальностей решать возникающие вопросы при внедрении единого дизайн-кода в Саранске.