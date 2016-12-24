22 января синоптики в Саранске вновь прогнозируют метель

Праздник к нам приходит
Афиша новогодних мероприятий в Саранске
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Саранске прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ночью местами метель, порывы юго-западного ветра до 17 м/с, видимость в метели 2-4 км. На дорогах снежный накат, гололедица.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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Афиша новогодних мероприятий в Саранске
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