22 января синоптики в Саранске вновь прогнозируют метель

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Саранске прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ночью местами метель, порывы юго-западного ветра до 17 м/с, видимость в метели 2-4 км. На дорогах снежный накат, гололедица.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).