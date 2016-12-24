В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры

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Глава Мордовии Артём Здунов 21 января с рабочей поездкой посетил Зубово-Полянский район.
В селе Покровские Селищи руководитель республики побывал в новом Доме культуры, построенном в прошлом году по нацпроекту «Культура». На этот объект было направлено 59 млн. рублей, в том числе 23 млн. - из республиканского бюджета. Благодаря участию в проекте «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» были получены средства на приобретение оборудования и мебели - на 3 млн. рублей.
Для села открытие современного Дома культуры стало долгожданным событием. В Покровских Селищах живут около 500 человек, работает девятилетняя школа, а вот сельского клуба здесь не было. Теперь и взрослые, и дети могут разнообразить свой досуг - в новом Доме культуры есть Центр народного ремесла, Центр детского развития, помещения для кружковых занятий, зрительный зал на 100 мест, библиотека.
«Раньше сельская библиотека размещалась в старом ветхом здании, сейчас она переехала сюда - здесь очень хорошие условия и для книжного фонда, и для читателей», - рассказала заведующая библиотечной системой Зубово-Полянского района Валентина Корошкина.
Глава Мордовии пообщался с участницами местного фольклорного ансамбля «Ляйня».
«Нашему коллективу 13 лет, теперь нам будет где репетировать, мы очень этому рады, - рассказала жительница села Светлана Касаткина. - Мы много участвуем в районных и республиканских праздниках, в том числе в фестивале «Шумбрат, Мордовия». Обновляем свой репертуар, даже записываем совместные номера с молодежью - к нам уже не раз приезжали блогеры из разных регионов. Мы очень активные, хотя некоторые из нас уже на пенсии».
В новом зрительном зале состоялась встреча Главы Мордовии с жителями Покровских Селищ.
«Нацпроект «Культура», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, позволяет строить современные дома культуры даже в небольших населенных пунктах, - сказал Артём Здунов. - Пусть здесь будет много творчества, проводите фестивали, приглашайте гостей. Желаю вам интересных творческих идей, чтобы в этом дворце культуры жила душа народа».
По завершении встречи с Главой Мордовии перед жителями села с концертом выступил республиканский ансамбль «Росичи».
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