«КС Банк» вывел активы на миллиард?

Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей

Ситуация по лопнувшему «КС Банку» стала развиваться по худшему для его прежнего руководства сценарию. Банк России распространил сообщение о том, что временная администрация выявила признаки вывода активов из финансовой структуры почти на миллиард рублей.

«Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество «КС БАНК» (далее — Банк) по результатам обследования Банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами.

…В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами и собственниками Банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

Получается, что в отношении прежнего руководства банка, и в первую очередь его президента Владимира Грибанова, может быть начато еще одно уголовное расследование. Только теперь уже не по относительно «легкой» статье о манипуляциях с финансовой отчетностью, а за мошенничество в особо крупном размере.

Как известно сейчас Владимир Грибанов находится под домашним арестом. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов своего банка (группой лиц по предварительному сговору). Это делалось, чтоб не нарваться на отзыв лицензии. Но уловки с отчетностью всплыли наружу, лицензию ЦБ все равно у банка отобрал. При этом, у родной для Владимира Грибанова финансовой структуры образовалась перед вкладчиками большая задолженность.

В прошлом году в отношении банкира была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сам Владимир Грибанов вины с себя не снимает и признает, что в связи с фальсификацией финансовых документов размер недосозданного резерва банка по ссудам составил свыше 95 миллионов рублей. Он даже публично пообещал урегулировать эти финансовые вопросы.