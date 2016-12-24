Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию

В четверг, 20 января, универсальный зал «Саранск-Арена» принял на своей ледовой арене первые большие спортивные состязания. На церемонию торжественного открытия приехал Глава Мордовии Артём Здунов.



«Спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что поддержал нас в этом масштабном проекте! - сказал руководитель республики. - За то, что выделены дополнительные средства на завершение этого долгостроя, которому больше 10 лет. Нам поверили, и мы смогли выполнить обещание – сдать объект к концу декабря, и вот в январе здесь, как и планировалось, проходит первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Я уверен, что впереди – множество больших мероприятий, которые пройдут на этой новой арене, соответствующей международным стандартам. Важно, что Мордовия подтверждает статус региона, где крупные соревнования по фигурному катанию и всем ледовым видам спорта проводятся традиционно на высоком уровне, важно эту планку удержать».



Сенатор Российской Федерации от Республики Мордовия, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк также поздравил всех присутствующих с праздником спорта, молодости и красоты, который проходит на новой ледовой арене. «Сегодняшние соревнования открывают первую страницу истории этого огромного замечательного зала, которую уже сегодня будут писать молодые талантливые спортсмены! А в будущем Саранск станет настоящей столицей большого спорта!» - сказал он.



Артём Здунов отметил, что в торжественной церемонии открытия соревнований принимает участие назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов: «Это не случайно, ведь новая ледовая арена – площадка международного уровня».



Фигурное катание в Индии находится на начальном этапе развития, тем не менее, в стране с 2003 года проводится национальный чемпионат, а два года назад фигуристы из Индии дебютировали на одном из этапов юниорской серии международного Гран-при. В этой связи Глава Мордовии сказал, что республика готова предоставить свои компетенции и материально-техническую базу для подготовки иностранных спортсменов, индийских в том числе, а также для проведения международных спортивных мероприятий и сборов.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов, находящийся в республике с рабочим визитом, обратился к присутствующим со словами приветствия и подчеркнул, что Россия - великая спортивная держава и признанный лидер фигурного катания. «Я впервые в Саранске, но по-хорошему завидую тому вниманию, которое здесь оказывается этому виду спорта – строятся новые стадионы, ледовые арены, создаются все возможности для достижения новых побед!»



Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поблагодарил республику и Главу Мордовии: «Спасибо вам за ваше твердое слово, которое выполнено - мы сегодня находимся в этом потрясающем Ледовом дворце! Благодарю жителей Саранска, которые приходят на соревнования, болеют за спортсменов!» Было отмечено, что особую значимость турниру в Саранске придает тот факт, что по его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в марте в болгарском городе София.



Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров-2022 в Саранске было объявлено открытым. Напоминаем, что с 20 января прямую трансляцию соревнований, которые в течение трех дней пройдут на «Саранск-Арене», ведет Первый канал.