В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии

19 января в столице Мордовии на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии сортировки компании «Ремондис». В её запуске приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Remondis International GmbH Торстен Вебер.



Мощность линии - 20 тысяч тонн в год, здесь будет осуществляться обработка отходов, полученных в процессе раздельного сбора мусора в Саранске, Рузаевке и ряде населенных пунктов Лямбирского муниципального района, а также обработка смешанных твердых бытовых отходов. В процессе сортировки мусора будут отделяться полезные фракции: картон, макулатура, отходы пленочных материалов, отходы полипропилена, стеклянная и пластиковая тара, цветной и черный металл.



Также на объекте мусоросортировки заработала площадка компостирования растительных отходов - сейчас здесь перерабатываются, в частности, елки и сосны, которые жители города массово выбрасывают после новогодних праздников.



Открытие в Саранске новой производственной линии по сортировке твёрдых бытовых отходов – это одна из составляющих реализации национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Глава Мордовии подчеркнул: «Мы должны как можно меньше осуществлять захоронение твёрдых бытовых отходов на наших полигонах. Во-первых, они быстро переполняются, во-вторых, они постоянно горят, как, например, полигон около Саранска. Недавнее поручение Президента Российской Федерации - вообще ликвидировать все несанкционированные свалки, которые находятся в городских округах. Мы сразу приступили к исполнению этой задачи, спасибо нашим партнёрам. Этим давно уже нужно было заниматься. Пластик, который сотни лет разлагается, бумага, стекло, металл – все это идет во вторичную переработку. Это все экономика, это стоит больших денег. Поэтому это хороший экономический проект. Таких объектов в республике будет еще как минимум два. А наша основная цель – создание мусоросортировочного и перерабатывающего заводов - эти проекты мы будем обсуждать с немецкими партнерами».



Генеральный директор компании «Ремондис» Торстен Вебер очень высоко оценил сотрудничество с Мордовией на сегодняшнем этапе.



«Два наших новых проекта – линия сортировки и линия компостирования растительных отходов. А главная задача - максимально развивать инфраструктуру раздельного сбора. Вы знаете, что наряду с контейнерами для раздельного сбора упаковки, пластика, сейчас мы создали новую систему для раздельного сбора стекла. Первый этап - оптимальную систему раздельного сбора - мы уже хорошо организовали в Саранске и в республике. Теперь мы переходим ко второму этапу – созданию объектов обработки, сортировки, которые мы сейчас продемонстрировали Главе Мордовии. Следующим шагом мы будем рассматривать строительство объектов глубокой переработки отходов. Главная цель - максимально сократить объём отходов, поступающих на захоронение на полигон», - сказал Торстен Вебер.



Мордовия ставит задачу к 2030 году сократить объём ТКО на полигонах как минимум на 50%.



Реализация намеченных планов позволит региону активно включиться в процессы перехода к экономике замкнутого цикла - это одно из ключевых направлений экологической повестки на ближайшую перспективу.