Артём Здунов обсудил проекты развития Мордовского госуниверситета

18 января Глава Мордовии Артём Здунов посетил МГУ им. Н.П. Огарева, где обсудил с руководством вуза и представителями профессорско-преподавательского состава ключевые векторы развития университета на ближайшую перспективу.



Руководитель республики акцентировал внимание на необходимости продолжить работу по продвижению проектов МГУ им. Огарева на федеральном уровне – использовать грантовые возможности, в том числе в отраслевых программах развития, такой опыт у национальной исследовательской площадки уже есть. Также поставлена задача активнее участвовать в межрегиональном проекте «Инженерия будущего».



Артём Здунов напомнил, что в рамках этого научно-образовательного центра республика задействована в работе четырех комитетов и является площадкой, на которой размещается комитет «Умное агро», аккумулирующий компетенции в области подготовки кадров, научно-исследовательских разработок, внедрения их в практическую деятельность.



Глава республики подчеркнул, что работа региона в научно-образовательном центре «Инженерия будущего» должна быть конкретной, в Мордовии будет создано представительство центра, необходимо определить основные направления, которыми нужно заниматься глубоко и предметно.



И.о ректора Дмитрий Глушко поделился с руководителем региона планами по участию в образовательном проекте «Профессионалитет», который будет реализовывать Минпросвещения России с отраслевыми министерствами: «Готовим заявки по направлениям «Фармацевтика», «Машиностроение» и «Агрономия».

В числе стратегических проектов развития университета и.о. ректора назвал «Смарт-Агро», что предполагает создание на базе научно-исследовательской площадки новых лабораторий.



Также Артёму Здунову рассказали о биотехнологических проектах, подготовленных к внедрению на факультете биотехнологии и биологии университета. Главная задача, которую поставил руководитель региона перед учёными, - довести проекты получения биотехнологической продукции до промышленного уровня и проведения полупромышленных испытаний.